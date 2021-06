Os dois golos apontados no empate com França não permitiram «apenas» a Cristiano Ronaldo tornar-se no maior goleador da história ao serviço de seleções (109, ex-aequo com o iraniano Ali Daei).

O avançado português tornou-se também no jogador com mais golos apontados em campeonatos da Europa e do Mundo. No jogo anterior diante da Alemanha, Ronaldo já havia igualado o recordista Miroslav Klose, ex-goleador alemão que faturou por 19 vezes na soma de Europeus e Mundiais e agora isolou-se no topo desta lista.

Destes golos, 14 foram apontados em Europeus e sete em Mundiais.

Nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo tornou-se ainda no melhor marcador português numa só edição de um Campeonato da Europa: até agora, o melhor registo pertencia a Nuno Gomes, que no Euro 2000 marcou por quatro ocasiões.

CR7 está isolado no topo dos melhores marcadores deste Euro, tendo mais dois golos do que os mais diretos perseguidores: Patrick Shick (Rep. Checa), Emil Forsberg (Suécia), Romelu Lukaku (Bélgica), Gini Wijnaldum (Países Baixos) e Robert Lewandowski (Polónia), este já eliminado da competição.

Refira-se ainda que em edições de campeonatos da Europa só por duas vezes o melhor marcador superou a marca de cinco remates certeiros de Ronaldo: Antoine Griezmann em 2016 e Michel Platini em 1984.