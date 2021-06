A UEFA anunciou nesta quinta-feira a remoção da regra dos golos fora.

A partir da próxima época todas as competições geridas pelo organismo máximo do futebol europeu vão jogar sob o novo modelo, segundo o qual será disputado um prolongamento normal, com a duração de 30 minutos, em caso de empate no número de golos no final das duas «mãos». Se necessário, haverá depois disputa de grandes penalidades.

A regra dos golos fora foi implementada no futebol europeu desde 1965 e dava vantagem à equipa que tivesse marcado mais golos no estádio do adversário, isto no caso de empate numa eliminatória a duas mãos. A regra já tinha sido criticada por vários agentes desportivos, entre os quais o ex-treinador do Arsenal, Arsene Wenger, que em 2015 deu a cara pela causa e pediu a mudança da lei.