O plantel principal do Sporting vai iniciar a temporada 2021/22 no dia 28 de junho.

Os campeões nacionais entraram de férias nesta sexta-feira, um dia depois da receção na Câmara Municipal de Lisboa e do jantar de encerramento da temporada.

Os leões terão assim 38 dias de descanso, até ao regresso ao trabalho.

A equipa orientada por Rúben Amorim terá o primeiro jogo oficial a 1 de agosto, data da Supertaça, na qual vai defrontar Benfica ou Sp. Braga, que já neste domingo disputam a final da Taça de Portugal.

Com estatuto de campeão nacional, o Sporting tem entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo que não tem a pré-época condicionada por rondas de qualificação.

Importa lembrar que Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves estão convocados para o Euro2020, o que faz com que seja provável que integrem a pré-época do Sporting mais tarde, embora a data exata esteja sempre dependente da campanha da equipa das quinas no torneio.

Existem ainda jogadores do plantel leonino que devem disputar a fase a eliminar do Europeu de sub-21, que Portugal também disputa, e com esses vai aplicar-se a mesma lógica.