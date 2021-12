A Assembleia Geral da Liga aprovou a alteração ao Regulamento de Competições que determina que é necessário um mínimo de 13 jogadores na ficha para disputar um jogo.

Foi chumbada, contudo, a proposta do Belenenses para que esta alteração tivesse efeitos retroativos, o que abria caminho à repetição do jogo com o Benfica, no qual entrou em campo com apenas sete elementos.

O encontro acabou mesmo por terminar mais cedo, por força da lesão de um jogador dos azuis.

Esta alteração ao Regulamento de Competições surgiu precisamente depois da polémica partida do Jamor, e agora estipula um novo limite mínimo de jogadores.

A SAD do Belenenses tinha ainda outra proposta, que estipulava que os clubes é que definiam quais os jogadores das equipas B ou sub-23 que seriam equiparados a elementos do plantel principal, para preencher o tal limite mínimo, mas essa proposta nem chegou a ser analisada na Assembleia Geral da Liga.

