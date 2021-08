Renato Sanches foi submetido a uma intervenção cirúrgica há uma semana para debelar uma lesão no menisco do joelho direito, mas já está a trabalhar no regresso.

O internacional português deverá ficar afastado dos relvados por cerca de um mês e meio, mas já começou a recuperação.

O jogador partilhou um vídeo nas redes sociais em que está a caminhar numa passadeira e escreveu: «A adversidade não é novidade para mim.»