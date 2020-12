O Sporting já alcançou um acordo para assinar um novo contrato com Nuno Mendes.

O lateral esquerdo até renovou no passado mês de junho, quando fez 18 anos, mas vai fechar o ano com o contrato novamente revisto.

Nuno Mendes ainda não assinou o novo vínculo (deve fazê-lo na próxima semana), mas a SAD liderada por Frederico Varandas já estabeleceu as bases do acordo com Miguel Pinho, empresário do jogador.

Ao que foi possível apurar, a cláusula de rescisão vai passar de 45 para 70 milhões de euros, sendo que o salário do jogador também será significativamente aumentado.

Nuno Mendes foi lançado por Rúben Amorim na equipa principal do Sporting, a 12 de junho deste ano, frente ao Paços de Ferreira. Nesta altura soma 21 jogos de leão ao peito e um golo apontado.