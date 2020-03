O cérebro é o bloco de notas de José Ribeiro. Acompanha-o para todo o lado. São inseparáveis, principalmente desde o dia em que o treinador dos benjamins A e B do Canedo Sport Clube sofreu uma queda de sete metros.



As limitações físicas provocadas pela paraplegia foram dribladas com classe. José amparou-se nas suas convicções e nunca mais parou. O futebol, sempre o futebol, tem sido o campo dos sonhos, o campo por onde desliza diariamente a cadeira de rodas.



«Revolta, aceitação, transformação», as três fases por onde José Ribeiro passou naquele maldito ano de 2012. A história de um homem muito especial.



«Joguei futebol toda a vida. Muito futebol de rua e depois vários anos no Dragões Sandinenses. O clube tem um lugar especial no meu coração», diz José Ribeiro ao Maisfutebol, fazendo questão de lembrar que já era treinador – e vencedor – muito antes de ser paraplégico.



«Fui campeão de iniciados e juvenis no Dragões e também foi lá que consegui a subida à divisão de Elite da AF Porto. Já fui campeão sentado e de pé. O cérebro é o mesmo. Quando tive o acidente já era um treinador com know-how.»



Afinal, como gosta de dizer, a independência da mente é «o único espaço privado» deste treinador que é também um homem de Letras e das Letras. Um poeta. Em 2016 escreveu ‘Os Segredos de Meditar no Futebol’ e em 2018 ‘O Vagabundo’.

As capas dos livros do treinador e poeta José Ribeiro

«Só escolho fazer o que me dá ‘pica’»



No campo do Canedo, José Ribeiro respira liberdade. Avança para o sintético bem tratado e prova ser um comunicador de excelência. Como chega este homem de 45 anos e com uma vida dedicada ao futebol a uma equipa de crianças entre os oito e dez anos?



«Trabalho com os benjamins A e B do Canedo porque vivo o aqui e agora, só escolho o que me dá ‘pica’. Decidi que queria que a minha vida fosse assim depois de ter o meu acidente. Estou a ter enorme satisfação. Posso dizer que a elaboração de cada treino demora-me 40 minutos e sou eu que os desenho a todos», conta.



«Os meus treinos são muito virados para o foco individual. Gosto de explicar tudo e depois fazer o treino como se fosse um jogo, sempre com bola. No fundo, não lhes digo que é assim porque é assim. Digo-lhes que é assim e faço questão de lhes dar os motivos para fazer assim.»

José Ribeiro e os pupilos do Canedo durante mais um jogo

Na equipa técnica estão também Paula Mendes e Miguel Bessa, outros discípulos da máxima «a bola é o melhor brinquedo do mundo». Cada treino é uma aula, cada dia é uma oportunidade para fazer mais e melhor em Canedo.



«A palavra chave para mim é ‘comportamento’. Mais importante do que formar é educar. Aplicamos pequenas regras para que não haja anarquia. Somos latinos, não nos podemos esquecer disso. Em Inglaterra o adepto vai para aplaudir, em Portugal vai para descarregar as frustrações em cima de todos.»



José gosta de se «desafiar» e sente especial gosto na análise ao ADN dos seus atletas. Quem são? De onde vêm? Como pensam?



«Tento perceber o contexto familiar e social. Antes de conhecer o futebolista tenho de saber quem é o homem. Basta olhar para o Liverpool e nas ligações humanas estabelecidas entre o Klopp e os atletas.»



A conversa vai sempre ter ao mesmo sítio: os pormenores do jogo. É aí que José se sente à vontade. «Estratégia não é tática. Há a estratégia para o jogo e a estratégia emergente, aquela que é aplicada durante a partida. Bola, espaço e tempo. Cada treino é uma aula e a aula tem de representar um momento do jogo. O melhor treino é o jogo.»



Os olhos de José Ribeiro brilham ao folhear o caderno de notas. Um homem de cérebro inquieto, palavra pronta e verbo determinado.



«Treinei os juniores do Sanguedo e fui campeão distrital. Treinei a equipa de futebol de sete do Calçada e fomos campeões. Fui para as meninas do Dragões Sandinenses e fomos a única equipa dos distritais a chegar às meias-finais da Taça de Portugal, num ano fantástico e criado a partir do zero. Tudo isto depois do meu acidente.»

«O Livro Humano Vai à Escola» - mais um projeto do treinador

«Tive de tomar decisões difíceis numa equipa onde havia namoradas»



Os dias de José Ribeiro são longos. Há tempo e lugar para muitas atividades. «Sou uma pessoa de experiências, estou em todos os sítios e não estou em lado nenhum.»



«Faço muitas formações na AF Aveiro, participo em programas de televisão e de rádio, sou orador em congressos e participo num projeto com escolas de Santa Maria da Feira – O Livro Humano vai à Escola», explica o treinador dos benjamins do Canedo.



Desafios? O maior, garante, foi com a equipa de futebol feminino do Dragões Sandinenses num ano «fantástico».



«O futebol feminino é desafiante. Tive um balneário onde havia relacionamentos emocionais entre algumas atletas. Não foi fácil liderar uma equipa onde tive de tomar decisões sobre futebolistas que são competitivas e namoradas. Mexe com outras coisas, não basta saber muito de futebol. Mas foi um projeto que me deu prazer e diversão.»



José Ribeiro não sabe o que quer fazer no futuro, mas quer fazer «muitas coisas». Há convites aliciantes na gaveta, pois o seu conhecimento sobre o jogo e sobre a vida têm encantado quem por ele passa.



Os seus 15 mandamentos bebem ensinamentos de outras modalidades e são a sua cartilha. Uma forma perfeita de perceber o cérebro de um homem invulgar, formado em Administração e Gestão do Desporto e na área do Coaching, além de ativista na Cura da Lesão Medular.



Comportamentos e padrões de comportamentos de outras modalidades no futebol:

. Estratégia / Foco / Tático / Técnico / Capacidades motoras



1. Boxe: técnica e duelos individuais

2. Andebol: tática e marcação à zona

3. Basquetebol: tática e marcação individual

4. Râguebi: tática e bolas paradas

5. Futsal: transição do terceiro e quarto momento

6. Futevólei: técnica e jogo aéreo

7. Golfe: técnica de remate

8. Damas: organização ofensiva e defensiva

9. Xadrez: estratégica, pontos fortes e fracos do adversário

10. Ténis: motivação, superação, mente e tomada de decisão

11. Voleibol: time out

12. GOES: físico + mente = regras

13. Futebol Americano: posicionamento estrutural

14. Atletismo: técnica e tomada de decisão na condução

15. Desportos de combate: liderança