Silêncio.

Suspiros.

Saudades.

Um tempo que parece que não passa.

E tantos gritos obrigados a calar-se.

A pandemia mergulhou o futebol num assustador silêncio.

O monstro capaz de intimidar o mais corajoso dos rivais dorme um sono profundo e sem emoções. Em bancadas geladas. E vazias.

Clubes e adeptos vivem no sobressalto de sonhos assombrados por estádios que permanecem desertos.

E o regresso assemelha-se a uma ambição distante.

No último ano, o futebol deixou de viver. Agora sobrevive apenas. Mas sem pulsação.

365 dias depois da última jornada disputada com público na Liga, o Maisfutebol voltou aos estádios.

Fê-lo através das memórias de adeptos de cada um dos clubes que está ou esteve na Liga, no último ano.

Por lá, encontrámos gritos. Sorrisos. Festejos e abraços adiados. Deparámo-nos com amores de uma vida inteira ansiosos por um reencontro.

Encontrámos a ânsia pelo fim da pandemia de silêncio que há um ano infetou o futebol.

Percorra o dossier que preparámos com os relatos de adeptos que, na maioria dos casos, esteve no último jogo em cada equipa antes de a covid-19 obrigar a encerrar as portas.