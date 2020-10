O Benfica recebeu e venceu o Standard Liège, por 3-0, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A jogar em casa, a equipa da casa marcou todos os golos na segunda parte. Pizzi bisou com golos aos 49 e 77 minutos, o primeiro sendo de penálti, e Waldschmidt, também de grande penalidade, apontou o outro aos 66.

Com esta vitória, o Benfica soma seis pontos em seis possíveis no Grupo D da Liga Europa, o qual lidera a par do Glasgow Rangers.