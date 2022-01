O português Neemias Queta voltou a somar mais algum tempo de jogo na NBA. O poste luso alinhou durante quase quatro minutos, na última madrugada, na derrota dos Sacramento Kings em Atalanta, diante dos Hawks (121-104).

No oitavo jogo na principal Liga de basquetebol norte-americana, Neemias entrou a 3.46 minutos do final do quarto e último período. Tentou ainda um lançamento, mas que não foi concretizado.

O mau momento da equipa do português continua e este foi já o quinto jogo consecutivo a perder.

Noutro dos jogos da madrugada, os Charlotte Hornets bateram os Indiana Pacers, por 158-126. Kelly Oubre Jr. liderou o registo de pontos, com 39, seguido de LaMelo Ball, que conseguiu mesmo um triplo-duplo, com 29 pontos, 10 ressaltos e 13 assistências

Os Brooklyn Nets, com algumas baixas, perderam diante dos Denver Nuggets (124-118). Nikola Jokic e Cameron Thomas chegaram ao duplo-duplo, com o sérvio a conseguir mesmo 26 pontos, a melhor marca do jogo.

Em Chicago, os Bulls somaram o segundo triunfo consecutivo, ao baterem os Toronto Raptors, por 111-105. Nikola Vucevic registou um duplo-duplo, com 17 pontos e 15 ressaltos, tendo ficado a duas assistências do triplo-duplo. Gary Trent Jr. conseguiu ultrapassar a barreira dos trinta pontos, mas ainda assim foi insuficiente para evitar a derrota do conjunto de Toronto.

Os San Antonio Spurs voltaram a perder na última madrugada, frente aos Memphis Grizzlies (110-118), muito devido à exibição de Ja Morant, que chegou aos 41 pontos.

Nota ainda para Dejounte Murray, já que o norte-americano registou um triplo-duplo (16 pontos, 10 ressaltos e 11 assistências).

Luka Doncic foi outro dos destaques da noite, no triunfo fora dos Dallas Mavericks, que venceram os Portland Trail Blazers. O esloveno, com 15 pontos, 10 ressaltos e 15 assistências conseguiu o triplo-duplo, mas os melhores marcadores da turma de Dallas foram Porzingis (22) e Jalen Brunson, que até conseguiu um duplo-duplo.

Devin Booker foi o homem da noite. Diante dos Utah Jazz, apontou a melhor marca da noite, com 43 pontos, anotou ainda 12 ressaltos e ajudou os Phoenix Suns a venceram por 105-97.

Os Suns chegaram, assim, ao oitavo triunfo consecutivo.

À turma da casa, de nada valeram os duplo-duplo de Jordan Clarkson e Mike Conley.

Os resultados da NBA na última madrugada:

Utah Jazz - Phoenix Suns, 97-105

Brooklyn Nets - Denver Nuggets, 118-124

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies, 110-118

Atlanta Hawks - Sacramento Kings, 121-104

Miami Heat - New York Knicks, 110-96

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks, 112-132

Chicago Bulls - Toronto Raptors, 111-105

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks, 115-99

Indiana Pacers - Charlotte Hornets, 126-158

Orlando Magic - LA Clippers, 102-111