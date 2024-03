Quem te viu e quem te vê.

Depois de uma vitória gorda contra a Ilhas Faroé (4-0), mas sem jogar bem, como o próprio selecionador admitiu, a seleção de sub-21 voltou a ganhar hoje sem dificuldades, mas, ao resultado volumoso, juntou uma grande exibição.

Portugal venceu por 5-1 a Croácia, no Estádio São Luís, em Faro, num jogo importante nas contas da qualificação para o Europeu de 2025.

O que dizer daqueles primeiros 25 minutos? Como se descreve um jogo em que, num período tão curto, houve cinco golos? Leu bem: cinco.

Portugal entrou a todo o gás. Para quem viu a partida de quinta-feira, frente às Ilhas Faroé, a diferença foi abismal.

Nesse jogo, frente a um adversário teoricamente mais fraco, os comandados de Rui Jorge foram, essencialmente durante a primeira parte, uma equipa previsível, pouco agressiva e sem vontade. Talvez, o alerta tenha servido de exemplo.

É que, logo ao minuto 3, a seleção adiantou-se, num golo de Fábio Silva, após um remate de Pedro Santos que bateu tanto no poste, como na barra.

Portugal não tirou o pé do acelerador e rapidamente chegou ao segundo. Pedro Santos – que exibição do jovem médio do Benfica – aproveitou uma desatenção da defesa croata e rematou para o fundo das redes, só com Cavlina pela frente.

Estavam jogados 11 minutos e, aquilo que parecia difícil, estava cada vez mais fácil: vencer a Croácia.

Só que, na primeira aproximação à área, a equipa de Skocic conseguiu reduzir. Samuel Soares, que esteve a treinar com a seleção A na semana passada devido à lesão de Diogo Costa, foi imprudente e fez um penálti por falta sobre Perkovic.

Com toda a classe, Ljubicic marcou para a Croácia, num penálti à panenka.

Pela cabeça de todos, passou a ideia de que a grande entrada em jogo de Portugal ter-se-ia esfumado.

Mas, numa primeira parte de luxo, os jovens portugueses souberam reagir e ainda marcaram mais dois: Pedro Santos, aos 23 minutos, fez o 3-1 e, logo dois minutos depois, Paulo Bernardo ampliou a vantagem.

No segundo tempo, Portugal não carregou tanto, mas continuou a dominar a partida a seu bel-prazer.

Fábio Silva ainda teve tempo de bisar, na conversão de um penálti que ele próprio conquistou, ao minuto 63.

Portugal sai desta dupla jornada no Algarve com duas vitórias e seis pontos somados. As últimas três partidas, frente a Croácia, Ilhas Faroé e Andorra serão disputadas todas fora de casa e serão decisivas.

Por agora, a seleção ocupa a 1ª posição, com 18 pontos e 7 jogos, e tudo parece bem encaminhado para marcar presença na fase final na Eslováquia.