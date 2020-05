«Crónicas de um mundo novo» escreve o jornal «A Bola» na capa com imagens dos futebolistas a treinarem de máscara e à distância, a serem testados, enfim. Além disso, este diário tem também fotos dos técnicos a orientarem os treinos de máscaras, sinais do que a pandemia de Covid-19 alterou no quotidiano das equipas.



Por sua vez, «Record» revela o que Sérgio Conceição e Bruno Lage terão dito às respetivas equipas no regresso ao trabalho.



Por último, «o Jogo» explica o primeiro dia de trabalho do FC Porto: «golos, trabalho físico e muita precaução».



Nota ainda para o jornal espanhol «Super Deporte» que tem Diogo Leite na capa, em referência a um alegado interesse por parte do Valência.