«Prémio chegou mais cedo» é a manchete do jornal «A Bola», referindo-se ao fim da II liga devido à pandemia de Covid-19 e à subida de divisão de Nacional e Farense.



Por sua vez, o «Record» tem como manchete Emerson. O lateral-direito do Betis é o eleito pelo Benfica para substituir André Almeida no lado direito da defesa, escreve este diário.



Por último, «O Jogo» faz referência à compensação financeira da Liga de Clubes aos emblemas do segundo escalão devido ao final da II Liga. O organismo de Pedro Proença vai desembolsar dois milhões e meio de euros no total, mas há clubes que não estão satisfeitos e que admitem impugnar a decisão. «Entre o lucro e a azia», é a manchete.



