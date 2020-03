Cristiano Ronaldo faz a capa do jornal A Bola desta quinta-feira, dia 12 de março.

«Ronaldo de quarentena», escreve aquela publicação, depois de Rugani, colega do internacional português na Juventus ter acusado positivo para COVID-19. CR7 vai ficar na Madeira, onde está desde domingo.

Já o jornal Record faz eco do interesse do Sporting em Giannetti, central do Vélez Sarsfield, da Argentina. Diz o jornal que os leões estão de olho no defesa, cuja cláusula de rescisão é de seis milhões de euros.

Já o jornal O Jogo dá destaque ao caso dos e-mails: segundo Adão Mendes, o significado da terminologia «padres», muito usada na correspondência, era mesmo «árbitros», enquanto as «missas» eram os locais dos mesmos.

