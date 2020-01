A saída de Raúl de Tomás do Benfica, Sporar negociado pelo Sporting, e as declarações de Pinto da Costa, que compara Sergio Conceição a Pedroto, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

A Bola: «Adeus sem glória. Espanhol paga 20 milhões e leva de imediato Raúl De Tomaás.»

Record: «Sporar negociado. Ponta-de-lança esloveno pode ser reforço de inverno do Sporting.»

O Jogo: «'Sérgio tem mesmo espírito de Pedroto', Pinto da Costa traçou paralelo na cerimónia de homenagem pelos 35 anos da morte do antigo treinador.»

