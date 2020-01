A imprensa inglesa desta sexta-feira dá amplo destaque à chegada de Bruno Fernandes ao Manchester United.

O Daily Express dá conta da chegada de Bruno Fernandes com um trocadilho envolvendo Cristiano Ronaldo: «Selado com um ‘Cris’: Cristiano fez-me adepto do United».

Também o Star usou o mesmo trocadilho...a ainda um segundo: «Special Bru: Mudança de 80 milhões de euros selada com um ‘Cris’».

Bruno Fernandes: ‘Ronaldo no United fez-me apaixonar por este clube’», é o destaque do Mirror.

O Metro recorda as longas negociações entre Sporting e United e que Bruno Fernandes tem em Ronaldo um ídolo: «United finalmente conseguiu o seu alvo; Ronaldo, um herói para Fernandes».

Já o Sport coloca uma questão: «Terá o United o próximo Ronaldo?».