Fez história e em tenra idade. Ricardo Pepi, avançado de 18 anos que pertence aos quadros do Dallas, tornou-se na madrugada desde domingo no mais jovem jogador a marcar um hat-trick na Liga Norte-americana de Futebol, a MLS.

Em frente a quase 15 mil adeptos, o jogador natural de El Paso foi decisivo na vitória frente aos LA Galaxy, por 4-0. Na primeira parte, Pepi foi colocado cara-a-cara com o guarda-redes adversário e mandou a contar. O segundo golo surgiu de um canto, depois de uma bola prensada que caiu nos pés do jogador. Na segunda parte, o 3-0 apareceu para grande alegria de todos, depois de uma marca importante na carreira de Pepi.

Para tornar o momento mais emocionante, a conquista do jogador aconteceu no dia em que fazia um ano desde a morte do seu avô. Logo após o primeiro golo, Pepi correu para o banco e festejou com uma camisola com a fotografia do avô, com quem o jogador partilha o nome.

O clube americano assinalou a marca pessoal de Ricardo Pepi e decidiu mudar, durante algumas horas, o nome de perfil das redes sociais para «FC Ricardo Pepi».

O jogador de 18 anos leva oito golos em 14 jogos nesta temporada, sendo o terceiro melhor marcador da competição, a três golos do primeiro lugar. O Dallas está no 10º lugar da conferência oeste, estando, para já, fora dos playoffs.