A equipa de lendas de Luís Figo venceu a congénere do Rangers por 3-2, num jogo de estrelas realizado no Ibrox, no âmbito das comemorações do 150º aniversário do clube escocês.

Shota Arveladze inaugurou a contagem para o Rangers, Carlos Marchena fez o empate e Nuno Gomes garantiu a reviravolta com uma belíssima finalização, a passe de Luís Figo.

Pouco depois, foi Ricardo Quaresma a marcar o terceiro golo para a equipa de Figo, de trivela, a sua imagem de marca. Paul Gascoigne, com muitas facilidades à mistura, fixou o resultado final.