Ricardo Quaresma, filho do antigo internacional português com o mesmo nome, marcou um belo golo de pontapé de bicicleta no dérbi de sub-13 entre Sporting e Benfica, no sábado.

Os leões garantiram uma goleada vistosa (7-1) e o jovem Quaresma Júnior, de 11 anos, assinou na altura o 4-1.

O filho de Ricardo Quaresma cumpre a segunda temporada no Sporting, em Lisboa, depois de uma época no Núcleo SCP Solar do Norte, no Porto.

Veja o golaço: