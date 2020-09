Bruno Moreira e o treinador adjunto, Augusto Gama, fizeram antevisão do encontro desta quinta-feira, diante do Milan, e o avançado alertou para as condições climatéricas, que podem afetar a qualidade do encontro.

«Para o bom futebol que gostamos de praticar, acho que a nortada não ajuda em nada», assumiu Bruno Moreira, que espera «uma noite tranquila».

O avançado acredita que os vila-condenses têm capacidade para concretizar «um sonho» perante «uma excelente equipa».

Já Augusto Gama admitiu que o Rio Ave quer chegar novamente à fase de grupos da Liga Europa, mas reconheceu a dificuldade do encontro.

«Evidente que derrotar o Milan era um feito histórico para o clube e para nós todos. Para a maior parte dos jogadores é a primeira vez que defrontam uma equipa destas», atirou.

O treinador adjunto dos vila-condenses garantiu que apesar do «histórico com um palmarés muito grande» dos rossoneri, «nenhuma equipa assusta» o Rio Ave.

«[O Milan] Vai criar muitas dificuldades, mas estamos preparados para elas. Em Besiktas também era uma excelente equipa e conseguimos ultrapassar. É um jogo só e num jogo tudo pode acontecer», acrescentou.

Quanto ao caso Matheus Reis, atualmente sob alçada disciplinar do clube depois de se ter recusado a jogar diante do Vitória de Guimarães, Augusto Gama e Bruno Moreira garantiram que é «uma questão que está a ser resolvida internamente».

O treinador adjunto de Mário Silva falou, ainda, do regresso de Pelé ao clube, com a expetativa de que o médio acrescente «qualidade e consistência no meio campo».

O Rio Ave recebe o Milan, esta quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio dos Arcos, em jogo de qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.