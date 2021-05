Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, em declarações no final da derrota por 3-0 em Arouca, na primeira mão do play-off de manutenção na Liga:

«Não me parece que o jogo tenha começado mal, mas o desenrolar do jogo foi completamente fora do que era expectável. O primeiro golo resultado de um erro tático claro, ao intervalo a intenção era a equipa trazer a energia para cima, uma desvantagem por 1-0 não é boa, mas fora de casa não é dada de deitar fora, mas infelizmente o segundo golo foi um erro terrível.

Continuamos a dar oxigénio aos adversários. Depois desperdiçámos várias ocasiões para marcar e assim fica muito difícil. Sabemos que é difícil inverter uma desvantagem de 3-0, mas não é impossível. Se fizermos um golo, o Arouca vai tremer, e se fizermos o segundo golo, o Arouca vai tremer muito. Temos de dominar as emoções e controlar os erros.»