Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações no final da vitória por 3-0 sobre o Rio Ave, na primeira mão do play-off de acesso à Liga:

«Fizemos um bom jogo, frente a um adversário muito difícil, que estava bem preparado para este jogo. Mas fomos muito competentes e felizes na forma como preparamos o jogo, como os jogadores interpretaram o que era pedido e ninguém nos pode tirar o mérito.

Os meus jogadores estão de parabéns, porque a concentração e a entreajuda foram fantásticas e levaram-nos a este resultado. Isto está apenas no intervalo. Ninguém se vai meter em bicos de pés. Estamos a jogar frente a um adversário muito competente e temos de continuar focados no que temos que fazer.»