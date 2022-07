Na cerimónia de apresentação do plantel, que decorreu esta sexta-feira no centro histórico de Vila do Conde, o Rio Ave mostrou as camisolas que vai usar no regresso à Liga.

O equipamento principal é maioritariamente verde, com riscas brancas abaixo do peito. As golas, mangas e calções também são brancas.

No que toca aos alternativos, existem dois: um branco e outro amarelo.

Os novos equipamentos do Rio Ave: