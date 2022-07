O Rio Ave arrancou a pré-temporada há precisamente um mês, mas Luís Freire ainda não sabe se poderá contar com Pedro Mendes, que na última época esteve cedido pelo Sporting aos vilacondenses.

Já existe, de resto, acordo entre os dois clubes para prolongar o empréstimo. Contudo, o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, insiste que o impasse deve-se ao jogador, que «acha pelos golos que marcou que tem direito a uma remuneração superior».

Já Pedro Mendes, esclarece que não quer ser o mais bem pago do plantel.

«Ainda não chegamos a esse valor [de salário]. Estou à espera da existência de outra reunião com o presidente e o meu empresário. Temos de reunir novamente para vermos a melhor solução para mim e para o clube. Não quero ser o que ganha mais, fora de questão, nem coisa parecida. Quero é que as negociações cheguem a bom porto», disse o avançado em entrevista à Antena 1.

O futebolista de 22 anos destacou ainda a boa relação com o treinador dos vilacondenses, assim como com o restante plantel.

«Estive com ele no Nacional, agora, no Rio Ave e as coisas têm corrido bem. O treinador já me abordou, mostrou interesse e o clube também. Mesmo os próprios jogadores estão de braços abertos para mim. É uma questão contratual fácil de resolver», destacou.

Pedro Mendes assume «momentos de ansiedade» com a situação, porque «os clubes começam a ligar e as propostas a aparecer», mas garante que quer jogar nos Arcos.

Ainda assim, o ponta de lança que pertence aos quadros do Sporting não descarta a hipótese de integrar a equipa de Ruben Amorim.

«Passa-me pela cabeça. É o meu clube, tenho contrato com o Sporting, neste momento estou a treinar no Sporting e claro que me passa pela cabeça. Vejo os jogos, acompanho o clube e podia estar ali a jogar e ajudar a equipa. Também era um desejo. Mas isso depende muito do treinador e do presidente do Sporting», reconheceu.

Em 2021/22, Pedro Mendes marcou 10 golos em 43 jogos pelo Rio Ave.