O plantel do Rio Ave viveu um dia diferente de pré-temporada, na passada quarta-feira.



A equipa de Luís Freire trocou o relvado pelo kartódromo e Costinha esteve em destaque. O lateral-direito foi o mais rápido e ganhou a corrida, à frente de Gualter Pires (team manager) e de Bruno Ventura no terceiro lugar do pódio.



Segundo o clube vilacondense, alguns elementos não mostram tanta aptidão para conduzir como a que têm para jogar à bola e quem pagou... foi a relva do circuito.



