Tarantini anunciou o final da carreira.

O antigo capitão do Rio Ave celebra 38 anos nesta quinta-feira e decidiu comunicar o ponto final num percurso de 20 anos como profissional.

«Faz hoje 38 anos que nasci. Já tinha tomado esta decisão há algum tempo mas decidi que hoje é um belo dia para vos dizer que termino uma bonita história de amor. Foram 30 anos de carreira, 20 como profissional, onde joguei no Amarante Futebol Clube, Sporting Clube da Covilhã, Gondomar Sport Clube, Portimonense Sporting Clube e Rio Ave Futebol Clube. A carreira de um jogador é apenas uma etapa da vida, daí que novos desafios virão. Preparei-me o melhor que pude para assegurar um futuro, que certamente será cheio de mudanças mas também de sonhos para cumprir. Recordarei pessoas com quem partilhei momentos maravilhosos. Obrigado por este lindo percurso. Obrigado à minha família e aos meus amigos», escreveu Tarantini, nas redes sociais.

Ricardo José Vaz Alves Monteiro recebeu a alcunha do mítico jogador argentino Alberto Tarantini, campeão do mundo em 1978, e depois de ter começado no Amarante e ter terminado a formação no Sp. Covilhã iniciou-se como sénior no clube serrano.

Depois disso, jogou por Portimonense e Gondomar e chegou ao Rio Ave em 2008/09. O médio representou o clube de Vila do Conde durante 13 épocas, numa ligação que terminou na época passada, quando o Rio Ave desceu à II Liga.