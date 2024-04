Luís Freire acredita que o Rio Ave pode causar uma surpresa, na receção ao Arouca, atual sexto classificado da Liga.

Na antevisão ao encontro, o técnico dos vilacondenses diz que as expetativas para a permanência do clube na primeira divisão eram baixas, mas destaca o trabalho e consistência de todo o plantel desde o arranque da segunda volta.

«Espero um jogo aberto, bem disputado, entre duas equipas que vão criar situações de jogo. Estamos conscientes das dificuldades, mas com vontade de jogar e percebendo que é uma oportunidade de fazer mais um bom jogo», afirma Luís Freire.

«Se me dissessem que, após as dificuldades que passámos, estariamos, em abril, à frente de sete equipas, eu assinava por baixo. Somos o sétimo clube com mais pontos na segunda volta, mas sabemos que ainda não está nada feito, temos de lutar ao máximo para atingir os objetivos. Muita gente disse que íamos descer de divisão, mas fomos ao mercado e melhorámos, temos feito uma recuperação boa e consistente», acrescenta.

Luís Freire destaca o poderio ofensivo dos visitantes, que têm em Rafa Mujica, um dos melhores marcadores da Liga, com 19 golos, menos três que Gyökeres.

«Estão em grande forma, mas temos de analisar o Arouca pelo seu coletivo, sobretudo para o que podemos fazer. Precisamos de mostrar muita vontade de jogar com um chipde qualidade, agressividade e ambição», conclui o técnico.

O jogo entre Rio Ave e Arouca está marcado para esta sexta-feira, às 20h15, em Vila do Conde.