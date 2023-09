O treinador do Rio Ave, Luís Freire, acredita que o fator eficácia será fundamental para os vilacondenses almejarem um bom resultado frente ao Sporting, esta segunda-feira.

Em conferência de imprensa, o técnico de 37 anos admitiu que a equipa dos Arcos terá menos oportunidades de golo, pelo que terá de maximizar a eficácia.

«Sabemos que é um jogo onde vamos ter menos oportunidades para fazer muitos golos e onde não esperamos ter o domínio, pela qualidade e pelo atual momento do adversário. Temos, por isso, de tentar ao máximo ser eficazes», afirmou, citado pela Lusa.

«Somos realistas, e sabemos que temos de jogar com os nossos pontos fortes e com os pontos mais fracos do Sporting. Jogar em Alvalade não está a ser fácil para ninguém. Temos de nos transcender para ambicionar a vitória», prosseguiu.

Sobre o adversário, Luís Freire diz que o Sporting está «mais consistente» do que na época passada: «O Sporting está com uma boa dinâmica, com e sem bola. Atravessa um momento bom e mostra que há muita competência na equipa técnica do Rúben Amorim e nos jogadores. Mas, os nossos jogadores também têm qualidade, têm-no mostrado. Temos conseguido ser competitivos e vamos querer provar isso.»

Houve ainda espaço para elogios a Gyökeres, ainda que o conjunto leonino valha «como um tudo».

«Se eles [Sporting] têm um avançado bom, nós também temos jogadores bons. Sabemos que é uma equipa competente e que vale pelo seu todo. Temos de nos elevar a outro patamar, mas mantendo a nossa identidade.»

Boateng é a principal baixa da formação de Luís Freire para esta partida, que se realiza segunda-feira, a partir das 20h15, no Estádio de Alvalade.