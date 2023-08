Rodrigo Conceição foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do FC Zurique, atual líder do campeonato da Suíça, com quatro jornadas realizadas.

O lateral direito de 23 anos terminou contrato com o FC Porto.

O clube suíço não divulgou detalhes sobre a duração do vínculo de Rodrigo Conceição, revelando apenas que o jogador português vai vestir a camisola 27.