Sporting da Covilhã e Mafra empataram esta quinta-feira a dois golos, em jogo de acerto de calendário, relativo à 13.ª jornada da II Liga, marcado anteriormente por quatro adiamentos entre dezembro e janeiro.

Rodrigo Martins inaugurou o marcador para o Mafra, aos oito minutos, mas o Sp. Covilhã ainda empatou na primeira parte, por Filipe Cardoso, ao minuto 41.

Na segunda parte, Andrezinho devolveu a vantagem aos visitantes, aos 77 minutos, mas André garantiu um ponto à equipa da casa, fazendo o 2-2 final no primeiro minuto de compensação.

Com este resultado, o Sp. Covilhã aumenta para nove as jornadas sem vencer, mas só perdeu uma vez nas últimas seis, entre cinco empates. O Mafra, de Filipe Cândido, somou a 11.ª jornada seguida sem vitórias.

Na classificação, os leões da serra, agora comandados por José Bizarro, estão no 16.º lugar, com 19 pontos em 18 jogos disputados. Estão quatro pontos acima da zona de descida, onde estão Varzim (15 pontos) e FC Porto B (14 pontos), sendo que a equipa verde e branca tem ainda dois jogos a menos. O Mafra é sétimo, com 27 pontos nas 20 jornadas que disputou.