A 19.ª jornada da I Liga permitiu ao líder Sporting alargar ainda mais a vantagem na liderança, nomeadamente sobre FC Porto e Benfica, com a vitória por 2-0 ante o Paços de Ferreira.

Os leões, já após o empate do FC Porto ante o Boavista e também da igualdade do Benfica em Moreira de Cónegos, cavaram uma diferença de dez pontos para os dragões e de 13 pontos para as águias. Quem também aproveitou a escorregadela destes foi o Sp. Braga, com o triunfo por 1-0 nos Açores, que permitiu aos minhotos isolarem-se no terceiro lugar e ficarem a um ponto do FC Porto.

A jornada foi ainda frutífera para os lados do Algarve, com os triunfos de Portimonense e Farense, no caso dos de Faro o primeiro fora de portas. Já o Tondela, com 20 dos seus 21 pontos em casa, faz do Estádio João Cardoso a sua fonte de receita para os pontos, tendo somado o quarto triunfo seguido caseiro: 2-1 ao Marítimo. O Rio Ave também somou, com o triunfo por 3-1 em Guimarães, que permitiu à equipa de Miguel Cardoso manter-se na primeira metade da tabela.

Figura da jornada: Gelson Dala (Rio Ave)

O avançado angolano foi a grande figura do triunfo do Rio Ave no Estádio D. Afonso Henriques, ao apontar um golo e ao fazer duas assistências, uma para Carlos Mané e outra para Rafael Camacho. Mereceu mesmo a melhor nota, nas pontuações combinadas do Sofascore e do Maisfutebol, na 19.ª jornada.

Golo da jornada: Vigário vai já daqui… mas Nacional perde

João Vigário fez o seu primeiro golo na carreira na I Liga portuguesa no último sábado. E não foi um golo qualquer. Com o pé direito, que não é o seu preferencial, rematou a meio do meio campo ofensivo para um grande golo, após ter variado do corredor esquerdo para o centro. Aos 68 minutos, o golo relançou o Nacional ante o Farense, com o 1-2 no marcador, mas os algarvios venceriam mesmo (2-3).

Defesa da jornada: Pasinato evita a festa a Darwin (79m)

Foi aos 79 minutos do Moreirense-Benfica, no domingo. Com o jogo empatado a uma bola – seria mesmo o resultado final – Mateus Pasinato, guarda-redes do Moreirense, fez uma defesa espetacular a um cabeceamento do avançado uruguaio do Benfica, Darwin Núñez.