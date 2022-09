O Benfica venceu o Vizela por 2-1 na 5.ª jornada da Liga 2022/23, com o golo decisivo a surgir já no período de descontos, em cima do apito final. João Mário garantiu o triunfo para o líder do campeonato.

O banco encarnado acompanhou a cobrança da grande penalidade com enorme expectativa e Roger Schmidt até saltou quando viu a bola rematada por João Mário entrar na baliza visitante.

Os restantes elementos do banco correram de imediato na direção do internacional português, num festejo coletivo, enquanto o treinador do Benfica optou por permanecer na zona técnica.

Ora veja: