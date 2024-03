O dia de sábado começou com uma polémica entrevista de Kökçü ao De Telegraaf, jornal dos Países Baixos, através da qual fez várias críticas ao Benfica e sobretudo a Roger Schmidt, culpando o treinador de não lhe dar importância e não o colocar na posição certa.

Kökçü refere, aliás, que quer dar mais dentro de campo e que não consegue pelas exigências defensivas que o treinador lhe faz.

Ora havia naturalmente uma grande curiosidade em saber o que Roger Schmidt poderia dizer depois destas ctícias que lhe foram dirigidas especificamente, mas o treinador do Benfica não respondeu ao jogador, referindo apenas que não leu a entrevista.

«Ouvi falar da entrevista e ainda não a li. Vou lê-la depois desta conferência e, se for necessário, vou falar com o jogador. Antes de mais é preciso ter toda a informação. Depois de a ter, vou falar em primeira mão com o jogador», garantiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Casa Pia, este domingo (18h00).