Na lista de queixas de Orkun Kökçü nem Portugal ou Lisboa se salvam. O médio turco deu uma entrevista ao jornal neerlenadês De Telegraaf a lamentar-se pelas opções de Roger Schmidt e também garantiu que não foi fácil adaptar-se a um país «do sul da Europa».

«Sinceramente, no início foi muito difícil, também por causa do idioma. O português não é fácil de aprender e muitas coisas passaram-me despercebidas. Queria tirar a diversão do futebol... mas levei dois meses para entrar no ritmo daqui. É realmente um país do sul da Europa», referiu, acrescentando segundo o jornalista um riso a estas palavras.

«É um pouco como acontece na Turquia: temos de ir atrás das coisas sozinho. Nos Países Baixos somo realmente mimados. Não há nenhum país na Europa onde tudo esteja tão bem organizado. Aqui em Portugal não posso reclamar, o tempo é bom, a vida também, a cidade é linda e tem praias maravilhosas... só que eu vim para aqui pelo futebol, não pelas praias.»

Por fim, Kökçü falou da relação com os adeptos do Benfica, garantindo que ainda não é como acontecia no Feyenoord, o que para ele é normal.

«Ainda não sou o jogador mais querido e até certo ponto consigo entendê-lo. As expectativas são altas e não fujo delas. Mas dêem-me o papel que melhor me assenta.»