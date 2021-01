A noite de terça-feira foi de terror para a Roma de Paulo Fonseca que foi eliminada da Taça de Itália, em pleno Estádio Olímpico, diante do modesto Spezia, com uma derrota por 2-4, confirmada já no prolongamento em que a equipa comandada pelo treinador português ficou reduzida a nove com duas expulsões consecutivas.

No final do encontro, Paulo Fonseca foi questionado elos jornalistas sobre se o seu lugar estava em causa. «Tenho estado em discussão desde o dia em que cheguei. Sigo em frente com força. Somos terceiros na Serie A, tenho fé na equipa», respondeu, frisando depois: «Quando não ganho, estou sempre em dúvida.»

«É um momento difícil porque queríamos ir mais longe na taça, mas não me posso queixar da atitude dos rapazes. Vamos pensar no próximo jogo», disse Paulo Fonseca.

«Há um problema de mentalidade, vimos isso contra a Atalanta, Nápoles e a Lazio. Sofremos golos sem ter força para reagir», disse o técnico.

«Hoje, porém, mostrámos a vontade de mudar o resultado. É um momento difícil e tudo se volta contra nós, mas mostrámos que somos fortes. A Roma não quebrou. Tivemos um início de jogo difícil, a equipa reagiu, criou oportunidades para inverter o resultado. Falhámos muitos golos e com menos dois jogadores foi difícil», acrescentou Paulo Fonseca.

O jogo ficou ainda marcado por uma confusão acerca das substituições. A Roma fez uma sexta troca no prolongamento, mas esta não está prevista no regulamento da Taça de Itália. «Se há um problema, vamos discuti-lo internamente no clube», disse o treinador português.