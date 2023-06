Tammy Abraham foi esta quinta-feira operado ao joelho esquerdo para reconstrução do ligamento cruzado anterior na sequência da grave lesão que sofreu durante o último jogo da Roma na Liga italiana, frente ao Spezia.

A cirurgia realizou-se no Hospital Cromwell, em Londres, na presença do médico da Roma, e foi concluída com sucesso, informou o clube.

Esta notícia gera preocupação na equipa comandada por José Mourinho, que fica assim com uma baixa de peso no ataque. O avançado inglês enfrenta um período de paragem estimado em nove meses, o que significa que só irá voltar ao ativo em 2024.