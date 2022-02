Roman Yaremchuk deixou uma mensagem nas redes sociais, depois dos momentos vividos no Estádio da Luz, no decorrer do Benfica-Vitória de Guimarães.

O avançado ucraniano dirigiu-se aos adeptos, numa altura em que a Ucrânia vive um conflito armado com a Rússia.

«Caros adeptos do Benfica, companheiros de equipa, staff, gestão e apenas o povo de Portugal. Toda a Ucrânia agradece o vosso apoio. O povo ucraniano se lembrará desse momento pelo resto de suas vidas. Seu aplauso não é para mim, seu aplauso para todas as pessoas e soldados que protegem minha família, meus amigos e toda a Ucrânia», escreveu Yaremchuk.

