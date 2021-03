Os Países Baixos e a Alemanha apuraram-se, esta terça-feira, para os quartos de final do Campeonato da Europa de sub-21.



O conjunto holandês garantiu o primeiro lugar do grupo A ao golear a Hungria por 6-1. Gakpo foi a figura do encontro ao marcar dois golos, sendo que De Wit, Boadu, Botman e Brobbey anotaram os restantes tentos. O golo de honra dos magiares foi da autoria de Bolla.



Por sua vez, o empate sem golos contra a Roménia bastou à Alemanha para garantir a presença na fase a eliminar.



À excepção da Hungria, todas as outras seleções terminaram com cinco pontos, mas a diferença entre golos marcados e sofridos ditou que Países Baixos e Alemanha, em primeiro e segundo lugar respetivamente, seguissem para os quartos de final do torneio.