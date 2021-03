Dany Mota, avançado da seleção de sub-21, treinou esta terça-feira, aparentemente sem limitações, e deverá estar disponível para o decisivo embate com a Suíça desta quarta-feira. O selecionador Rui Jorge, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, tinha colocado dúvidas quanto à disponibilidade do avançado do Monza, mas, ao que tudo indica, o jogador estará disponível para o último jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa.

Pelo menos nos primeiros quinze minutos de treino a que a comunicação social teve acesso, em Kodeljevo, na Eslovénia, Dany Mota treinou sem demonstrar qualquer limitação.

No decorrer do jogo com a Inglaterra, o avançado foi pisado na face pelo defesa inglês Ben Godfrey e ficou a sangrar, tendo sido substituído por Gonçalo Ramos a caminho do último quarto de hora, já depois de ter desbloqueado o marcador a passe de Pedro Gonçalves.

Dany Mota, de 22 anos, nascido na cidade luxemburguesa de Niederkorn e com passaporte português, já tinha estado em evidência três dias antes, quando entrou à hora de jogo frente à Croácia (1-0) e demorou cinco minutos a assistir o tento de Fábio Vieira.

Portugal é líder do Grupo D, com seis pontos, e vai defrontar a Suíça, que reparte o segundo lugar com a Croácia, ambos com três pontos.

A primeira fase do Europeu de sub-21 decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, a decorrer entre 31 de maio e 6 de junho, igualmente na Hungria e Eslovénia.