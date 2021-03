Emprestado pelo Benfica ao Mónaco, Florentino Luís tem apenas oito jogos no futebol francês, mas não encara o Europeu de sub-21, no qual tem sido titular, como uma oportunidade para mostrar serviço e definir o futuro.

«Tenho aqui uma oportunidade de representar a Seleção, de mostrar o meu melhor, e é nisso que estou focado. Para mim não são estas competições que dão oportunidades, isso é dado a cada dia, a cada treino», afirmou, em conferência de imprensa.

«Estou focado na Seleção. Estou a aproveitar ao máximo os minutos. Quando voltar ao clube vai ser outra história. Agora estou a preparar-me para este jogo com a Suíça, o meu foco está aí», acrescentou depois.

Portugal lidera o grupo, com seis pontos, e só precisa de um ponto para carimbar o apuramento, sendo que até em caso de derrota pode seguir para os quartos de final. Florentino garante, apesar deste cenário, que a equipa está focada em alcançar mais uma vitória, e rejeita qualquer cenário de relaxamento: «Vamos entrar com a mesma mentalidade. Perigoso era estarmos com menos pontos.»

«Se a Suíça está aqui é porque tem qualidade. Tem jogadores intensos, mas vamos tentar combater os pontos fortes deles e aproveitar os pontos fracos, que qualquer equipa tem. Todas as equipas ainda estão na luta, e temos de estar concentrados até ao fim», lembrou.

Embora não queira pensar em nada mais do que o próximo jogo, Florentino também não quer viver dos títulos conquistados nos sub-17 e sub-19: «A história é passada. Esses títulos foram muito bons, claro, mas olho sempre para a frente e quero sempre mais. Mas para já os olhos não estão no título, mas sim no apuramento neste grupo.»

Relativamente a este grupo que está agora a disputar o título continental de sub-21, o médio defendeu que «o segredo é a união». «Damos tudo dentro de campo, somos muito unidos. Tem de existir esta coesão, que se vê fora de campo e se reflete dentro do campo. Este grupo já está junto há muito tempo. Vão sempre entrando e saindo jogadores, mas a nossa ideia de jogo está sempre lá», sustentou.

Florentino acrescentou que a seleção «tem muita qualidade, e não apenas no meio-campo». «Tentamos aproveitar as nossas características ao máximo. Algo que nos define é a posse de bola. Não ficamos precipitados, fazemos as coisas com calma, passo a passo», especificou.

Titular nos dois encontros anteriores, mas substituído em ambos, o médio emprestado pelo Benfica ao Mónaco garante estar bem fisicamente e pronto para dar o seu contributo, seja de início ou no banco: «São opções técnicas, e por vezes há colegas que podem dar ao jogo mais do que eu estou a dar. Eu saí, e felizmente a equipa conseguiu vencer. Por vezes o jogo tem de ser adaptado, e há uma equipa acima de nós.»