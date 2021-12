O Penafiel operou este sábado uma reviravolta no terreno do Feirense (1-2), em encontro referente à 14.ª jornada da II Liga. Ronaldo Tavares marcou o golo decisivo do encontro, ao minuto 90+5.



Stivan Petkov inaugurou o marcador, ainda na primeira parte (21m) mas Roberto anulou a desvantagem do Penafiel na etapa complementar (50m). Pedro Ribeiro lançou Roberto Tavares ao minuto 77 e, já no período de descontos, o avançado formado no Sporting decidiu o encontro.



Com este resultado, o Penafiel passa a somar 23 pontos, menos três que o adversário deste sábado. À condição, o Feirense ocupa o terceiro lugar e a equipa duriense está na quinta posição.