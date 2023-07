Cristiano Ronaldo, em declarações aos jornalistas, prometeu golos, assistências e um «grande campeonato», apesar da derrota pesada frente ao Celta de Vigo (5-0).

[Qual é o balanço do trabalho com Luís Castro até agora?]

Estou muito feliz com o mister e com todo o staff. Tem sido das pré-épocas mais divertidas da minha carreira. Os treinos são espetaculares. Estou a desfrutar bastante e é dar tempo ao mister para inserir as suas ideias. Faltam-nos alguns jogadores, mas vamos reforçar o nosso plantel e tenho a certeza de que o mister está a fazer um grande trabalho e que nós também vamos fazer um grande campeonato.

[Vai fazer mais minutos contra o Benfica?]

Sim, pouco a pouco. Se calhar 60/70 minutos. Devagarinho, afinando a máquina e não entrar logo assim rápido porque podem haver lesões, há fadiga dos treinos… Pouquinho a pouquinho, vou ganhando forma para ajudar o Al Nassr a ganhar o campeonato.

[Pré-época no Algarve é especial?]

Estar no Algarve, no nosso país, é sempre especial. Temos feito uma grande pré-época, estamos contentes com o treinador, staff.

[Com 38 anos, é fácil entrar em campo e sentir que às vezes gostaria de dar mais e já não consegue?]

Se virmos pelos recordes, ainda há pouco tempo bati um recorde único no mundo: o de jogador mais internacional. Também sou o jogador que tem mais golos pelas seleções, na Champions… e não vale a pena dizer mais nada. Ainda vão ter de levar com o bicharoco mais uns aninhos.

[Este é o início da sua 21ª temporada como jogador. O que planeia para esta época?]

Um ano igual aos outros: preparar-me da melhor maneira e fazer uma boa pré-época. As coisas têm corrido bastante bem. A equipa vai-se reforçar bem, a liga está mais competitiva, as outras equipas reforçaram-se bem. Vai ser um campeonato divertido de ver.

[E a seleção?]

Também tem corrido bem: são quatro jogos, quatro vitórias e cinco golos. O mister tem feito um bom trabalho; os jogadores estão bastante concentrados. Tal como disse no primeiro estágio, que tinha sido um ar fresco, os jogadores estão mais libertos e, quando assim é, as coisas correm bem. Não é coincidência que tenhamos ganho os quatro primeiros jogos e o que mais queremos é qualificarmo-nos para o Europeu.

[Já teve a possibilidade de falar com Fernando Santos desde que saiu da seleção?]

Ainda não.

[Aos 38 anos, vai ser melhor no quê a partir de agora? Não tem nada a provar como jogador de futebol...]

Há sempre algo a provar. Todos os anos. Provar que posso dar um exemplo de longevidade em 38 anos e meio. Vou fazer coisas interessantes ainda: golos, assistências, boa preparação na seleção, uma boa fase de qualificação, um bom europeu e manter a minha dinâmica como sempre. Ainda me sinto útil. É continuar a desfrutar do futebol, que é aquilo de que mais gosto.

[O Al Nassr sofreu uma derrota pesada por 5-0: o que falta ainda a esta equipa?]

A imagem que fica é a primeira parte. Como sabem, jogar com 10 é difícil e acho que o árbitro exagerou um bocado com a expulsão. Era um jogo de preparação. A partir daí, quebrou o ritmo.