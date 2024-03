Ronaldo Nazário, uma das maiores lendas do futebol, representou ao longo da carreira equipas como o Barcelona, Real Madrid ou Inter, mas recentemente decidiu inovar e jogar pelo Phoenix FC, equipa amadora da última divisão de uma Sunday League.

À boleia da Paddy Power, casa de apostas irlandesa, o antigo futebolista voltou aos relvados treze anos após ter pendurado as botas, mas desta vez no papel de «super substituto», e apesar do sentido de humor deixou algo a desejar em termos futebolísticos.

Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um resumo da participação de Ronaldo, que entrou para substituir um colega, mas não fez relembrar os tempos de profissional, pois desta vez limitou-se a andar, passou o tempo em fora de jogo e até atendeu um telefonema durante o jogo.

De recordar que também Roberto Carlos já tinha jogado numa partida da Sunday League, em março de 2022, na altura pelo Bull, do Shrewsbury, depois de ganhar um sorteio de caridade.

Veja o desempenho de Ronaldo: