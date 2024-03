O Besiktas, de Fernando Santos, somou a segunda derrota consecutiva no campeonato turco, desta feita na visita ao aflito Gaziantep (2-0) e caiu para o quarto lugar.

Gedson Fernandes foi titular na equipa de Istambul, que sofreu os golos de Deian Sorescu e Denis Dragus, aos nove e 85 minutos.

O Besiktas continua a somar 46 pontos, a três do Trabzonspor, terceiro, com 49. Já o Gaziantep, saiu, assim, da zona de despromoção, sendo agora 15.º, com 31 pontos.

