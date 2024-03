Dois golos de Jonathan David nos últimos instantes da partida permitiram ao Lille empatar, em casa, diante do Rennes (2-2), em jogo da 25.ª jornada da liga francesa. A equipa de Paulo Fonseca sofreu um golo no primeiro minuto e aos 20 já perdia por 2-0, mas ainda foi a tempo de resgatar um ponto e desta forma, segurar o quarto lugar na classificação.

Com Tiago Santos a titular, no lado direito da defesa, e Ivan Cavaleiro no banco, o Lille entrou no jogo praticamente a perder, com o Rennes a abrir o marcador logo no primeiro minuto de jogo, com Benjamin Bourigeaud a cruzar para a finalização de cabeça de Luvic Blas. A equipa de Paulo Fonseca procurou reagir, mas acabou por consentir novo golo, aos 20 minutos, com Amine Gouiri a servir Kalimuendo-Muinga para o segundo do Rennes que, desta forma, chegou ao intervalo a vencer por 2-0.

Já na segunda parte, a equipa de Paulo Fonseca arriscou mais no ataque, mas só conseguiu reduzir a diferença no marcador já perto do final, aos 84 minutos, com um golo de Jonathan David. Um golo que moralizou a equipa da casa que, com o apoio dos adeptos, ainda conseguiu chegar ao empate, com novo golo de Jonathan David. O providencial canadiano já soma 14 golos esta época.

O Lille soma, assim, um ponto que lhe permite conservar o quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, mas agora com os mesmos pontos do que o Lens que, no sábado, bateu o Brest por 1-0. O Rennes, por seu lado, segue no oitavo lugar, a quatro pontos dos lugares de acesso à Europa.

