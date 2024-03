O Lyon, de Anthony Lopes, foi a casa do Lorient vencer por 2-0, na 25ª jornada da Liga Francesa e regressou assim às vitórias.

Os visitantes adiantaram-se no marcador apenas no segundo tempo, com um cabeceamento de Tagliafico, após passe de Clinton Mata. Aos 64 minutos, foi a vez de Mama Baldé, antigo jogador do Sporting, fechar as contas no «Stade du Moustroir», depois de um excelente lance individual. Com esta vitória, o Lyon sobre provisoriamente ao décimo lugar, com 31 pontos, já o Lorient está apenas um ponto acima da zona de despromoção.

Em Lens, a equipa da casa recebeu e venceu o Brest por 1-0. David Costa foi titular e esteve envolvido no único golo do encontro, que surgiu à passagem da meia-hora de jogo. O cruzamento do português foi ao poste e na recarga, Ruben Aguillar fez o mais fácil. Desta forma, o Lens subiu provisoriamente ao quarto lugar da Liga Francesa, com 42 pontos, menos quatro que o segundo classificado, Brest.