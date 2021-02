Ruben Amorim tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros pelo Sporting, que há um ano o contratou ao Sp. Braga por metade desse valor.

Na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, o treinador dos leões foi confrontado com a possibilidade de aparecer um clube disposto a bater essa cláusula. «Não é nada que me preocupe. Também não pensei que pudessem pagar a minha cláusula de rescisão do Sp. Braga», começou por dizer antes de prosseguir com uma observação curiosa.

«Tenho alguns anos disto e bastam duas derrotas para no dia a seguir, em vez de vir essa afirmação nas capas, poderá haver 'Sporting sonda Abel, ou qualquer coisa diferente», brincou. «As coisas mudam de um momento para o outro. Quero gozar o momento: sou muito feliz com a minha equipa técnica e os meus jogadores. Adoro trabalhar com os meus jogadores e é nisso que penso, sabendo que o futebol é o momento», reconheceu.