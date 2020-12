O Belenenses-Sporting do próximo domingo vai marcar o reencontro de Ruben Amorim com a equipa e o palco que apadrinharam a sua estreia como treinador na elite do futebol português.

Há quase um ano, mais concretamente a 4 de janeiro de 2020, o agora treinador dos leões sucedia a Ricardo Sá Pinto no comando técnico do Sp. Braga e estreou-se diante dos azuis. O jogo dificilmente poderia ter corrido melhor aos minhotos, que saíram do Jamor com uma goleada por 7-1, a segunda maior da Liga passada.

Na mesma época, já depois de ter trocado o Sp. Braga pelo Sporting no início de março, Amorim voltou a defrontar o Belenenses na condição de visitante, mas num outro anfiteatro, já que o Estádio Nacional estava impedido de receber jogos devido à pandemia da covid-19: os leões triunfaram por 3-1 na Cidade do Futebol.

O Belenenses-Sporting, que se joga no domingo a partir das 20h00, fecha o primeiro ano civil de Ruben Amorim enquanto treinador no principal escalão do futebol português: em 29 jogos na Liga, o técnico de 35 anos soma 21 triunfos, cinco empates e apenas três derrotas.

Ao todo, entre Sp. Braga e Sporting em todas as frentes, Amorim leva já 37 jogos com 26 vitórias, seis empates e cinco desaires.