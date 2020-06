Wendel está recuperado e treinou sem limitações, informou o Sporting, nesta segunda-feira.

De acordo com os leões, o médio brasileiro evoluiu de treino específico no relvado para trabalho em pleno, nas últimas 24 horas e está, assim, à disposição do treinador Rúben Amorim.

Ausentes da sessão estiveram Joelson Fernandes e Luiz Phellype. O primeiro fez tratamento e ginásio e ainda passou pelo relvado, enquanto o avançado brasileiro continua a recuperar de lesão.

De referir que o plantel foi novamente testado a Covid-19 antes do treino. Os leões voltam a treinar nesta terça-feira, pelas 10h00, para preparar o duelo com o Paços de Ferreira.