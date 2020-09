O presidente do Sporting, Frederico Varandas, utilizou as redes sociais nesta terça-feira para enaltecer o «número recorde de jogadores do Sporting numa convocatória dos sub21 na última década: oito jogadores, três abaixo dos 19 anos», escreveu o líder dos leões.

Dando os parabéns aos jogadores, treinadores e restante staff, Varandas explicou a receita para este registo, elogiando a coragem de Rúben Amorim para apostar nos jovens.

«Resultado de muito trabalho, de uma nova metodologia de desenvolvimento centrado no jogador, muito investimento e de um treinador da equipa A com coragem que aposta no talento jovem», escreveu, deixando a garantia de que o sucesso do clube está assegurado.

«Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo. O futuro do Sporting está garantido», concluiu.